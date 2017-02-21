В Таиланде грузовик снес пешеходный мост

Пешеходный мост, пересекающий национальную автотрассу на территории провинции Анг Тхонг в Таиланде, обрушился на проезжую часть, придавив три легковых автомобиля и грузовик, один человек получил травмы.

Мост обрушился после того, как под ним пытался проехать грузовик-тягач, на платформе которого были установлены два экскаватора, пишет РИА Новости.

Стрела одного из экскаваторов, по неизвестным причинам выходившая в сложенном состоянии за габариты моста, задела мост и обрушила целую секцию, говорится в сообщении.

Мост придавил три легковых автомобиля и грузовик, один человек получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает газета, добавляя, что больше ничего о подробностях происшествия пока не известно.

Пешеходные переходы через улицы и автотрассы в Таиланде принято делать надземные, в виде нешироких мостов через проезжую часть, и лестниц для подъема на мост и спуска с него.