Президент Азербайджана назначит свою жену первым вице-президентом республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Под председательством Алиева состоялось заседание Совета безопасности страны. На нем глава государства представил первого вице-президента.

Согласно конституции Азербайджана, первый вице-президент берет на себя полномочия главы государства, если тот не способен исполнять свои обязанности, сообщает РИА Новости.

В сентябре прошлого года в Азербайджане прошел референдум о внесении поправок в конституцию. В числе прочих изменений срок полномочий президента увеличился с пяти до семи лет, появились должности вице-президентов, а главой государства теперь может стать человек моложе 35 лет. Пост первого вице-президента до назначения Алиевой был свободен.