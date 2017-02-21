Теракт в Пакистане: погибло 6 человек

По меньшей мере шесть человек погибли, 30 пострадали в результате теракта у здания суда в пакистанском городе Танги.

Число жертв может вырасти, поскольку несколько человек находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел во вторник в городе Танги округа Чарсадда, провинция Хайбер-Пахтунхва. Трое террористов попытались проникнуть в здание местного суда.

Один из них подорвал себя у главного входа, двое других попытались ворваться в здание, они открыли огонь и бросили несколько гранат, однако были застрелены полицией.

Серия терактов сотрясла Пакистан в середине февраля. После очередного крупного теракта 16 февраля в Сехван-Шарифе пакистанские силовики начали масштабную контртеррористическую кампанию.

В разных частях страны были ликвидированы более 100 боевиков, около 250 были задержаны.

Кроме того, с прошлой пятницы остается закрытой граница с Афганистаном, в пограничных районах усилено патрулирование с целью остановить перемещение боевиков через границу двух стран.