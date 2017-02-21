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Ученые нашли замену морфию в яде морских улиток
// фото: My Huynh
12:12, 21 Feb 2017
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Биологи из США выделили из яда морских улиток-конусов необычную молекулу, которая подавляет боль так же сильно, как морфий и другие опиаты, но не вызывает зависимости.

"Природа создала целый арсенал биомолекул, которые не только могут решать крайне сложные задачи, но и иметь массу неожиданных применений. Нам было интересно, можно ли использовать яды моллюсков для изучения работы различных цепочек нейронов в мозге животных и человека", — рассказывает Балдомера Оливера (Baldomera Olivera) из университета Юты в Солт-Лейк-Сити.

Улитки-конусы широко встречаются в прибрежных водах тропических морей. День эти беспозвоночные проводят в толще песка, а ночью выбираются на охоту. Когда мимо них проплывает рыба, они выбрасывают "гарпун", который вводит яд в тело жертвы.

Будущий "обед" моллюска оказывается практически мгновенно парализован, что позволяет неторопливому хищнику добывать себе пропитание, пишет РИА Новости.

Секрет охоты улитки, как недавно выяснили американские ученые, заключается в двух компонентах ее яда – быстродействующем нейротоксине, убивающем жертву, и в особой версии инсулина, который парализует тело рыбы буквально за миллисекунды благодаря тому, что клетки мускулов и мозга мгновенно лишаются главного источника пищи – молекул сахаров в крови.

Яд конусов обладает такой силой, что может убивать не только рыб, но и человека.

Оливера и его коллеги нашли в нейротоксине этих улиток необычную молекулу, Rg1A, которая может стать основой для замены современных обезболивающих средств на базе опиатов.

Эта молекула, как показали эксперименты, действует на те же нервные клетки, что и морфий с героином, но иным путем, воздействуя  на так называемые никотин-ацетилхолиновые рецепторы на их поверхности.

Как показали опыты на мышах, введение даже небольших доз Rg1A фактически обнуляло их чувствительность к боли на очень долгое время – около 72 часов.

Что интересно, подобная продолжительность действия заметно превышала время вывода токсина из организма грызунов, что указывает на непрямой характер его работы. 

Убедившись в работоспособности Rg1A на мышах, ученые попытались адаптировать его для работы в человеческом организме. Результатом этих усилий стало создание молекулы RgIA4, которая действует на никотин-ацетилхолиновые рецепторы гораздо сильнее, чем ее природная версия.

Ее работу биологи проверили на другой группе мышей, которой они вкололи лекарство, делающее тело болезненно чувствительным к холоду и прикосновениям. Оказалось, что препарат полностью предотвращал развитие боли и позволял грызунам жить нормальной жизнью.

Аналогичного результата можно добиться, просто удалив рецепторы с поверхности нервных клеток, что доказывает, что RgIA4 действительно подавляет боль.

Ученые надеются, что принятие их лекарства на вооружение медиками, после всех клинических испытаний и прочих проверок, поможет снизить остроту эпидемии злоупотребления "аптечными" опиатами, которая захлестнула США в последние годы.




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