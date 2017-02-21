ЮНИСЕФ: 1,4 миллиона детей могут погибнуть от голода

Международный чрезвычайный детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупредил о возможной гибели от голода 1,4 миллиона детей в четырех странах: Южном Судане, Нигерии, Сомали и Йемене.

Согласно выводам экспертов, в Йемене от недоедания страдают 462 тысячи детей, в Нигерии их число достигает 450 тысяч, сообщает lenta.ru.

Из-за засухи в Сомали на грани голодной смерти оказались 185 тысяч малышей, через несколько месяцев их число может увеличиться до 270 тысяч. Столько же детей голодают в Южном Судане.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Энтони Лайк заявил о необходимости быстрого вмешательства для предотвращения трагедии.

«Мы еще можем спасти многих из них», — заявил он.

27 января координатор по оказанию чрезвычайной помощи ООН Стивен О'Брайен заявил, что продолжающийся военный конфликт в Йемене грозит стать причиной крупнейшего по своим масштабам в современном мире голода.

По словам чиновника, около 10 миллионов жителей страны испытывают нехватку продуктов питания. Среди нуждающихся — 2,2 миллиона детей.