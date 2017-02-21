В Нью-Йорке подростки провалились под лед при попытке сделать групповое селфи

В Нью-Йорке по меньшей мере семь подростков провалились под лед в результате попытки сделать общее селфи на замерзшем пруду.

Инцидент произошел вечером 20 февраля в Центральном парке на водоеме, расположенном возле пересечения Пятой авеню и 59-й улицы, пишет lenta.ru.

«Ребята играли. Одни настаивали, что это опасно, другие предлагали ступить на лед. В итоге все они собрались вместе и решили сделать селфи. Но в этот момент лед проломился, и они упали в воду», — рассказала изданию 15-летняя приезжая из Парагвая Майя Рамирес.

По словам очевидцев, в опасной затее приняли участие подростки от 10 до 15 лет. К ним на помощь побежали несколько ребят более старшего возраста, но их в итоге также пришлось спасать.

«С ребятами все в порядке. У них переохлаждение организма в легкой форме», — сообщил заместитель начальника пожарной службы города Джон Скоф. Пострадавшим оказали помощь на месте, а затем доставили в местные больницы.

В день инцидента воздух в Нью-Йорке прогрелся до 11 градусов тепла по Цельсию, однако, по словам спасателей, вода в пруду была ледяной. Его глубина в месте провала превышает пять метров.