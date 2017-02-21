Турецкая компания разработала концепт катамарана на солнечных батареях

Шведский дизайнер Деннис Ингеманссон (Dennis Ingemansson) совместно с турецкой компанией Ned Ship Group представил концептуальную модель суперъяхты-катамарана на солнечных батареях. Судно получило название Solar dream.

Яхта длиной 42 метра будет оснащена гибридным двигателем, который питается за счет солнечной энергии. Чтобы судно могло проходить под мостами разной высоты, на него планируется поставить телескопическую мачту.

Жилая площадь на судне составит порядка 580 квадратных метров, там смогут разместиться до 10 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает lenta.ru.