В Костештах построят спортивный туристический центр

В селе Костешть Яловенского района откроется спортивный туристический центр. План предполагает строителство стадиона, рассчитанного на 1500 мест со спортивным полем площадью 7 000 квадратных метров.

На стадионе будут проходить детско-юношеские соревнования, в которых будут принимать участие воспитанники спортивных школ и интернатов из Костешт, Молешт, Хански, Зымбрень, Пожорень и других населенных пунктов центрального региона. Всего же центр будет принимать до 10 тыс. посетителей в год, передает ИНФОТАГ.

Спорткомплекс будет также оборудован тренажерными залами, беговыми дорожками и велотреком. Для комфорта и безопасности посетителей здесь построят парковку и медицинский пункт. В рекламных целях выпущено около 2000 буклетов с подробной информацией о потенциале спортивного объекта.

Строительство центра должно начаться в апреле. Предположительная дата сдачи объекта в эксплуатацию - 2020 г. Общий бюджет проекта - 22,5 млн. леев. В 2017 г. из Национального фонда регионального развития на проект выделено 2,5 млн. леев