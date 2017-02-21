Экс-директор Apă-Canal восстановлен в должности судом

Бывший директор Аpă-canal-Сhișinău Константин Бекчиев восстановлен в должности решением суда. Такое решение принял суд сектора Рышкань.

Интересы Бекчиева в суде защищал бывший министр юстиции, адвокат Олег Ефрим, передает ИНФОТАГ.

По его словам, инстанция удовлетворила ходатайство о восстановлении в должности Бекчиева и взыскании материального ущерба за судебные издержки, но отклонила требование о выплате зарплаты из-за отстранения от должности.

Согласно решению суда, предприятие обязано возместить Бекчиеву нанесенный моральный и материальный ущерб в размере почти 34 тыс. леев.

Представитель Apă-Canal Chișinău выразил недовольство решением суда, и заявил, что оспорит его в Апелляционной палате.

В августе 2016 году Национальное агентство по регулированию в энергетике обнаружило конфликт интересов на предприятии, которое тогда возглавлял Бекчиев.

Прокуратура поручила Национальной комиссии по неподкупности изучить дело. Агентство пришло к выводу, что конфликт интересов имел место, так как Бекчиев закупил часть оборудования и материалы у фирмы, которую возглавляла его дочь.

Директора Аpă-canal-Сhișinău обвинили также в необоснованных расходах. Согласно результатам проверки, в кабинет Бекчиева был телевизор почти за 50 тыс. леев, стол за 150 тыс. леев, тумба под телевизор за 30 тыс. леев, а также машина для кофе стоимостью 80 тыс. леев.

Спустя два месяца, глава Муниципального управления финансов Вероника Херца сообщила на заседании примэрии Кишинева, что Бекчиев написал заявление об отпуске, после чего подаст в отставку по собственному желанию. После этого Херцу назначили и. о. директора Apă-Canal Chișinău.

В январе 2017 г. Бекчиев оспорил отставку в суде. Адвокаты доказали «увольнение с нарушениями», а также тот факт, что Бекчиев в отставку не подавал.