Канада усиливает контроль на границе с США

Канада усиливает контроль на границе с США в своей провинции Квебек из-за увеличивающегося числа случаев нелегального перехода границы потенциальными беженцами.

Канадская пограничная служба CBSA и федеральная полиция RCMP переводят сотрудников из других регионов страны для регистрации растущего числа мигрантов, сообщает Корреспондент.net.

В Квебеке создан временный центр по приему мигрантов из США, сообщил представитель CBSA на пресс-конференции в понедельник.

По его данным, в январе текущего года в Квебеке было подано 452 прошения о предоставлении убежища, в то время как в январе 2016 года их было всего 137.

Сколько из ходатайствующих об убежище пересекли границу нелегально, представитель пограничной службы не сообщил.

При этом, по его словам, мигранты, нелегально пересекающие границу, делятся на две группы. Первая – те, кто прибыл в США по туристической визе и напрямую отправляются в Канаду, чтобы попросить убежище. Ко второй относятся мигранты, прожившие в США длительное время, и теперь пытающиеся перебраться в Канаду.

Между Канадой и США действует соглашение, согласно которому пересечение границы с целью получения убежища нелегально, поскольку обе страны признают друг друга безопасными.