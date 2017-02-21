В Китае обнаружили мутацию вируса птичьего гриппа

Власти Китая зарегистрировали мутацию штамма птичьего гриппа H7N9, который более опасен для птиц, однако на данный момент не представляет большой угрозы для человека. Об этом сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний Китая.

Мутацию эксперты выявили в провинции Гуандун в январе этого года, после проведения анализов двух пациентов, заразившихся вирусом H7N9. Оба пациента ранее имели контакт с птицей, пишет Корреспондент.net.

Эксперты центра совместно с экспертами сельскохозяйственного сектора после проведения исследований пришли к выводу, что новая форма H7N9 является высокопатогенным вирусом для птиц, однако в настоящее время пока не выявлено мутации в возрастании силы воздействия на человека.

Сообщается, что один пациент уже вылечился, второй по-прежнему проходит лечение. Медики также в течение двух недель вели пристальное медицинское наблюдение за 105 паиентами, у которых был контакт с больными. Пока никаких симптомов заболевания у них выявлено не было.

Мутацию также нашли и в четырех пробах, взятых у птиц в провинции Гуандун.