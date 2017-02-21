В России на Масленницу угощают блинами с 3D-принтера. Видео

Российская компания Теремок сообщила о начале тестирования 3D-принтеров для приготовления блинов.

Блинный 3D-принтер работает в ресторане в Москве. Запуск инновационных тестов приурочили к Масленице, пишет nv.ua.

Для печати блинов используется устройство под названием PancakeBot, на который в прошлом году собрали в рамках краудфандинговой кампании порядка полумиллиона долларов.

Компания собирается протестировать 3D-принтер в нескольких своих заведениях. Если пилотный проект пройдет успешно, то такие блинные 3D-принтеры установят в ресторанах компании в РФ и США.