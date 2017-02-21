Школьник прогулял уроки и спел вместе с Брюсом Спрингстином. Видео

Австралийский школьник Нэйтан Теста пришел на концерт американского музыканта Брюса Спрингстина с плакатом "Я прогулял школу. Могу ли я спеть песню Growin Up вместе с вами". Артист согласился.

Спрингстин спросил, сможет ли Нэйтан сыграть эту песню на гитаре и, получив положительный ответ, пригласил его на сцену.

Школьник спел вместе с артистом песню Growin Up, а потом получил мастер-класс от мировой рок-звезды.