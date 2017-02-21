В текущем году таможенные сборы составили 1,152 млрд леев

Таможенные сборы составили в минувшем январе один миллиард 152 миллиона леев. Это почти на 41% больше, чем годом ранее.

Гендиректор ведомства Виталий Врабие назвал такие показатели результатом реформы в таможенной системе.

На встрече с послом ЕС в Молдове Пирккой Тапиолой Врабие отметил, что начатые изменения позволили повысить эффективность работы Службы.

Глава делегации ЕС высоко оценил достигнутый прогресс и отметил необходимость повышения зарплат, как в таможенной системе, так и в госсекторе в целом.

Пиркка Тапиола положительно отозвался также о качестве и оперативности внедрения проектов развития.





