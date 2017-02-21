НАРЭ установливает новые максимальные цены на топливо

Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело стоимость топлива на ближайшие две недели.

Бензин марки Премиум будет стоить на шесть банов дороже, но не более 18 леев 21 бана за литр. Цена на солярку снизится на два бана - до 15 леев 65 банов.

Ценники на автозаправках сменят после полуночи.

Компании, которые будут продавать топливо по ценам выше установленных НАРЭ, будут оштрафованы.







