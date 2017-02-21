Досрочные выборы и открытие в Кишиневе офиса связи НАТО - первые пункты в списке разногласий президента с парламентом и правительством. Именно их обсудили на первой встрече в трехстороннем формате. По другим вопросам наметился компромисс. В их числе - пенсионная реформа и единый подход к приднестровскому урегулированию.
Игорь Додон подчеркнул, что по-прежнему хочет отмены Соглашения об ассоциации с ЕС, и объявил о намерении подписать в апреле договор с Евразийским союзом. Также он настаивает на внесении поправок в Конституцию, которые дадут ему право распустить парламент.
"Я остаюсь на своей позиции и настаиваю на досрочных парламентских выборах. В ближайшие дни президент выдвинет эту инициативу парламенту. Буду настаивать на закрытии офиса НАТО в Кишиневе. Открытие офиса НАТО в Кишиневе противоречит национальным интересам", - заявил Игорь Додон.
"Разговоры о досрочных выборах, о референдуме ставят под угрозу имидж Молдовы, ее инвестиционную привлекательность. Мы пытались объяснить президенту, выдвигали юридические аргументы, что открытие бюро связи НАТО в Кишиневе - это не посягательство на нейтралитет", - отметил Андриан Канду.
Спикер подчеркнул, что евроинтегерация остается залогом развития страны. Менять Конституцию, по его словам, не нужно - Молдова должна остаться парламентской республикой. Премьер, в свою очередь, отметил важность диалога между правительством и президентом.
"У правительства и президента есть разногласия по многим вопросам. Это и назначение министров, и назначение послов. Но если мы не будем искать компромисс, то окажемся в очень сложной ситуации", - говорит премьер.
Затронули на встрече и социальные вопросы. В частности - пенсионную реформу.
"В этом году будет пересмотрены пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых с 2001 до 2008 года. Реформа призвана сделать пенсионную систему справедливой и устойчивой", - заявил Павел Филип.
Также на встрече решили создать постоянную площадку обмена мнениями, чтобы разработать стратегию приднестровского урегулирования.
"Кишинев не может озвучивать разные мнения на переговорах с западными и другими партнерами. На переговорах в формате 5+2, в беседах с представителями Тирасполя и России у нас должна быть единая позиция", - отметил президент.
"Мы отчасти уже договорились о консолидации усилий. Решено создать экспертную группу, в которую войдут представители трех институтов власти: президента, парламента и правительства. Мы привлечем независимых экспертов, в том числе – иностранных. Интеграция Молдовы - превыше всего", - заключил Канду.
Переговоры в таком формате решили продолжить.
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Би-би-си, Сеул