ДТП на трассе Кишинев-Оргеев: пострадали 3 человека и сгорел автомобиль

Серьезная авария произошла сегодня утром на трассе Кишинев-Оргеев неподалеку от села Драсличены.

Там автомобиль марки Renault начал поворачивать, однако из-за гололеда его вынесло на встречную полосу, где он совершил столкновение с машиной марки Dacia, которая после удара вылетела на обочину и загорелась.

В результате ДТП три человека получили достаточно серьезные травмы и были доставлены в больницу, пишет point.md.

Для тушения автомобиля на место происшествия прибыли два пожарных расчета, которые к 08.20 ликвидировали возгорание.Виновника аварии предстоит определить полиции.