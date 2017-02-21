Двух мужчин задержали с поличным в момент взлома машины в Кишиневе

Двое жителей столицы, 22 и 23 лет, были задержаны в момент взлома машины BMW X3. Инцидент произошел в понедельник около 14.00, когда на улице Щусева патрульный экипаж заметил подозрительных людей вблизи автомобиля.

Молодых людям удалось разбить стекло и вытащить из машины материальные ценности, однако они тут же были задержаны, пишет point.md.

Владелицей машины оказалась 32-летняя женщина. В рамках проведенного на месте преступления расследования удалось выяснить, что они вытащили из машины ее сумку, в которой находились 1800 леев, а также мобильный телефон.

Преступников отвезли в инспекторат для дачи показаний. Против них возбуждено уголовное дело по факту кражи. Им грозит штраф от 27 тысяч до 47 тысяч леев или тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет.

Представителям органов правопорядка также предстоит выяснить, не участвовали ли задержанные в других подобных преступлениях.