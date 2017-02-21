В Ставрополе объявили конкурс на самую креативную лопату для блинов

В Ставрополе, в рамках празднования Масленицы, пройдет конкурс на самую креативную лопату для блинов.

Прощание с зимой состоится 26 февраля в местном парке культуры и отдыха. «Главной "фишкой" гуляний станет конкурс "Солнце на лопате", где в центре внимания окажется один из шуточных "символов" краевого центра — лопата.

По условиям конкурса, участникам необходимо красочно оформить лопату для приготовления блинов и подготовить ее творческую презентацию длительностью не более двух минут», — говорится в публикации.

Участники получат памятные призы, а победитель — право дать старт блинной церемонии Масленицы собственноручно украшенной лопатой, пишет lenta.ru.

В феврале 2015 года в интернете широкое обсуждение вызвали снимки, сделанные на массовых торжествах по случаю Масленицы в Ставрополе.

На фотографиях запечатлено, как людей кормят блинами с лопат. Кадры породили в сети множество шуток и мемов.

Масленичная неделя в этом году длится с 20 по 26 февраля.