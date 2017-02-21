В Сербии полиция задержала контрабандистов и нашла 41 мигранта

Сотрудники МВД Сербии в двух отдельных операциях пресекли два канала контрабанды мигрантов и обнаружили 41 нелегала, сообщило министерство.

"Группа из девяти мигрантов, граждане Пакистана, Сирии и Афганистана, найдены ночью вблизи одного отеля в районе автовокзала Белграда и в частном доме в районе Вождовац.

Против 54-летней владелицы дома будет возбуждено дело по подозрению в организации нелегального пересечения госграницы и контрабанды людей, сообщает РИА Новости.

Министерство отмечает, что вторую акцию полиция провела на въезде в Белград. В кузове грузовика с сербскими номерами при досмотре обнаружены 32 гражданина Афганистана. Уточняется, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Ранее премьер-министр страны Александр Вучич заявил, что Сербия предпринимает все возможные меры, чтобы не стать паркингом для мигрантов и при этом поступает по отношению к ним гуманно.

По его данным, сейчас в Сербии находятся 6,7 тысячи мигрантов, из них 5,8 тысячи размещены в приемных центрах. Прилив, согласно данным властей, не такой большой как раньше — от 110 до 140 человек в день.

При этом 70% прибывают из Болгарии, остальные из Македонии. Подавляющее большинство, 80%, граждане Афганистана и Пакистана, при этом только 10% с семьями, остальные — молодые парни в возрасте до 40 лет.