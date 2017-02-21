В Туле сотрудники по отлову животных выстрелили дротиком в женщину

49-летняя жительница Тульской области Любовь С. работает сторожем на местном предприятии, находящемся на Скуратовской улице. Последнее время на территории стало очень много собак, они то и дело выбегают на проезжую часть, где их могут сбить машины.

Женщина очень переживала за возможные последствия, поэтому вызвала специалистов по отлову животных, чтобы те отвезли её четвероногих друзей на стерилизацию.

Любовь встретила сотрудников и, решив помочь, начала приманивать четвероногих любимцев. Специалисты по отлову выстрелили усыпляющими дротиками в трёх собак, а четвёртый угодил в ногу сторожу. Она потеряла сознание.

Как сообщается, сейчас она находится в стабильном состоянии в местной больнице. Врачи диагностировали у женщины серьёзное отравление.