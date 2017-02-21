Двое неизвестных расстреляли посетителей кафе Стамбула

Двое неизвестных на мотоцикле обстреляли кафе в Стамбуле. Пострадали шесть человек, один из них находиться в тяжёлом состоянии.

Все пострадавшие госпитализированы в местные медицинские учреждения. Информация об их состоянии сейчас уточняется.

На месте происшествия в настоящее время находятся сотрудники полиции и бригады медиков. Проводится расследование этого инцидента и ведется розыск злоумышленников.

Полиция не исключает, что стрельба произошла в результате разборок двух преступных группировок.





