Bon Jovi собрала рекордное количество зрителей на концерте

Группа Bon Jovi побила рекорд по количеству зрителей на концерте в Бриджстоун-арене в Нэшвилле, который проходил в рамках турне коллектива.

По данным представителей концертной площадки, на их выступление пришли 18514 человек. Это является абсолютным максимумом для арены.

Концерт в Нэшвилле стал для Bon Jovi пятым в рамках тура в поддержку альбома This House Is Not for Sale, выхода которого с нетерпением ожидали поклонники.

Группа завершит тур, за время которого выступит в США и Торонто, в середине апреля, пишет riafan.ru.