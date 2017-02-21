Условия, на которых Киану Ривз готов вернуться в «Матрицу»

Голливудский актёр Киану Ривз заявил о готовности сняться в четвертой части культового боевика «Матрица», однако выставил ряд условий.

В частности, Ривз заявил, что сниматься в продолжении фильма будет только в том случае, если авторами сценария и режиссерами выступят сестры Вачовски (ранее — братья Вачовски, авторы первых трех частей боевика).

Ривз подчеркнул, что считает воскрешение франшизы более чем реальным.

Первая «Матрица» вышла в 1999 году и сразу же стала культовой. Фильм был удостоен четырех «Оскаров» и двух наград Британской киноакадемии.