В Париже полиция закрыла последний игорный клуб города

Полиция закрыла Английский клуб в Париже — одно из последних мест города, где разрешены азартные игры. Операция прошла в ночь на вторник.

В ходе операции были задержаны пятеро человек в возрасте 70 и более лет, они обвиняются в "подпольной деятельности" и "отмыванию денег в составе организованной группы".

Источник в полиции сообщил, что при обыске в сейфах Английского клуба были обнаружены пять миллионов евро наличными.