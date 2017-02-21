Termoelectrica расплатится с Moldovagaz по историческим долгам за 20 лет

Столичное предприятие Termoelectrica выплатит исторический долг акционерному обществу "Молдовагаз" в течение 20 лет. Об этом сообщил сегодня замминистра экономики Валеоий Трибой.

"Теперь у нас есть соглашение с "Газпромом", так что меморандум с Termoelectrica будет подписан на 15-20 лет, а долг мы выплатим в течение 20 лет. Эффективная работа этого предприятия позволит уменьшить тариф и расплатиться с MoldovaGaz", - сообщил замминистра экономики Валерий Трибой.

Также замминистара отметил, что в прошлом году Termoelectrica впервые завершила год без долгов перед поставщиком природного газа.

Историческая задолженность, накопленная, начиная с 90-х годов Термакомом и двумя ТЭЦ, и составляет два миллиарда 800 миллионов леев.