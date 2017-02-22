Патрульная инспекция запускает приложение "InfoTrafic" о пробках на дорогах

Национальная патрульная инспекция запускает сегодня интернет-услугу "InfoTrafic". Приложение будет сообщать о загруженности национальных трасс и дорог местного значения.

Таким образом, в столице, водители смогут узнавать о пробках и как их избежать.

Следить за движением на дорогах будут видеокамеры Центра мониторинга транспорта при Генеральном инспекторате полиции. Полицейские также будут сотрудничать со службами такси.

Сегодня руководство Национальной патрульной инспекции предоставит подробную информацию о проекте на пресс-конференции в 10 утра. Publika TV покажет ее в прямом эфире.