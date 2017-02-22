130 км линий электропередачи модернизируют в течении двух лет

Около 130 километров линий электропередачи протянут или отремонтируют в ближайшие два года. Проект национального значения будет стоить пять миллионов 300 тысяч евро. Деньги в виде гранта выделили Еврокомиссия и Европейский банк реконструкции и развития.

Средства потратят на работы и закупку необходимых материалов. Документ предусматривает строительство новой высоковольтной линии протяженностью 22 км между городом Шолданешты и селом Игнэцей Резинского района. Отремонтируют и около 24 км линий электропередачи, соединяющих село Шурь Дрокиевского района и город Дондюшаны. Обновят линии электросетей Кишинев-Хынчешты и Хынчешты-Князевка. Согласно документу, в собственность государства перейдут частные участки, на которых будут проводить ремонтные и строительные работы. Их владельцам предусмотрены компенсации свыше 260 тысяч леев.





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