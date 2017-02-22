Продавцы столичного торгового центра перекрыли движение в центре Кишинева

Продавцы одного из столичных торговых центров, расположенного у центрального рынка, перекрыли перекрёсток проспекта Штефана чел Маре и улицы Тигина.

На акцию протеста они вышли после появления в здании центра прокуроров.

Те намеревались провести проверки в рамках дела о контрабанде, но обыскать успели лишь один бутик. Остальные продавцы закрыли свои отделы и вышли на улицу.

Прокуроры настаивают, что для проведения проверок есть все законные основания. Манифестантам, которые парализовали движение в центре столицы, грозят штрафы до двух тысяч леев.





