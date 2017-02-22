Новая служба будет сообщать гражданам о пробках

Водители и другие граждане смогут получать информацию о ситуации на дорогах и транспортных пробках, благодаря новой службе "InfoTrafic", учреждённой Национальным инспекторатом патрулирования (НИП).

Центр "InfoTrafic" будет распространять информацию в социальных сетях, предоставлять её средствам массовой информации, а упор будет сделан на передачу данных радиостанциям. Об этом сообщил на пресс-конференции глава НИП Ливий Базюк. "InfoTrafic" аналогична системам, действующим в Германии или Румынии, передает ipn.md.



Как сообщил возглавляющий службу "InfoTrafic" Павел Апостол, информация будет поступать из Центра мониторинга дорожного движения, от инспекторатов полиции и патрульных служб, а также от служб такси и Государственного управления автомобильных дорог. Информацию будут передавать в СМИ только после её подтверждения несколькими источниками.



Водители будут узнавать об авариях и пробках, а также о возможных маршрутах объезда. По словам представителей НИП, узнав о ремонтируемых участках дорог, водитель сможет распланировать свою поездку с учётом полученной информации.



Персонал службы "InfoTrafic" состоит из трёх человек.