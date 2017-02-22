Дети, оставшиеся без попечения родителей, будут получать пособия

Дети, оставшиеся без попечения родителей, будут получать ежемесячное пособие на содержание в размере 800 леев. Такие поправки одобрило сегодня на заседании правительство.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, положения касаются детей, чьи родители отсутствуют более 30 дней ввиду нахождения на лечении в стационарных медицинских учреждениях, чьи родители не в состоянии выполнять свои обязательства из-за серьезных проблем со здоровьем, чьи родители находятся в заключении, детей, которых отобрали от родителей без лишения тех родительских прав и т.д, пишет МОЛДПРЕС.

Распоряжение об определении статуса ребенка, временного оставшегося без попечения родителей, будет издавать территориальный орган опеки и попечительства.

После утверждения документа, дети, временно оставшиеся без попечения родителей, которые в настоящее время не получают никакой поддержки со стороны государства, будут получать необходимую поддержку с момента отделения от родителей.

На выплату ежемесячных пособий на содержание таких детей ежегодно потребуется более 6,2 млн. леев.

По данным Министерства труда, социальной защиты и семьи, в 2015 году, около 650 детей временно остались без попечения родителей.

Изменения вступят в силу 1 января 2017 года.