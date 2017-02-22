Сегодняшнее заседание правительства началось с заявления главы кабмина и министра просвещения. Павел Филип недоволен тем, что Минпросвет до сих пор не решил вопрос с протестующими студентами и преподавателями педагогических факультетов.
Протестующие недовольны тем, что государство хочет обязать студентов учиться на год больше обычного. Манифестации продолжаются со вторника.
"Я говорил с теми, кто сейчас стоит перед зданием правительства. Плохо, госпожа Фусу, что они протестуют два дня и никто из Министерства просвещения не вышел к ним. Людей надо по меньшей мере выслушать", - сказал премьер-министр Павел Филип.
Премьер предложил обсудить этот вопрос завтра на расширенном заседании с участием манифестантов. Глава Минпросвета, между тем, отметила, что вышедших на улицу поправки не коснутся. Они затронут лишь тех, кто поступит на учёбу после утверждения законопроекта.
"Я считаю, министерство просвещения поступает правильно. Мы хотим повысить престиж преподавателей посредством лучшей и более качественной подготовки. Ведь хороший педагог должен много учиться", - ответила министр просвещения Корина Фусу.
"В этом я вас полностью поддерживаю. Нам нужны хорошие специалисты", - продолжил премьер-министр Павел Филип.
Преподаватели и студенты педагогических факультетов выступают против введения практического курса психо-педагогики и методики преподавания. После чего, студентов обяжут учиться ещё год.
Комментарии
- Из-за пищевых отравлений в Молдове выросло число кишечных инфекций
- Дети, оставшиеся без попечения родителей, будут получать пособия
- Новая служба будет сообщать гражданам о пробках
- Продавцы столичного торгового центра перекрыли движение в центре Кишинева
- 130 км линий электропередачи модернизируют в течении двух лет
- Патрульная инспекция запускает приложение "InfoTrafic" о пробках на дорогах
- Еще 83 дошкольных учреждения отремонтируют за счет транша из Румынии
- Termoelectrica расплатится с Moldovagaz по историческим долгам за 20 лет
- Экс-директор Apă-Canal восстановлен в должности судом
- В Костештах построят спортивный туристический центр
- Двух россиян ограбили на 100 тысяч евро в Париже
- Впервые полицию Лондона возглавит женщина
- Павел Филип упрекнул Корину Фусу за нерешенный вопрос с протестующими преподавателями
- Молдавские фермеры получат финансирование на покупку современного оборудования
- Кирилл Лучинский вышел из ЛДПМ
- Пьяная одесситка валялась на тротуаре с маленьким ребёнком
- В столичном парке нашли пропавшую три дня назад несовершеннолетнюю
- 12-летняя девочка попыталась покончить с собой в Кишиневе
- Студенты педагогических факультетов будут учиться на год больше
- В Южной Корее сорвался в пропасть автобус с 40 студентами
- В Приднестровье в прикладе автомата нашли записку с афганской войны
- Украинская таможня отобрала у солистки "ВИА Гра" валюты на миллион гривен
- Двоих украинцев задержали в Кишиневе сотрудники СИБ
- Мошенники в интернете под видом МВД требуют денег от граждан Молдовы
- Убийство в Ставченах: мужчину нашли застреленным в пригороде Кишинева
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вероятны бытовые хлопоты.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. В голову придут плодотворные идеи.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Активный, творческий день. Возрастет вероятность отравления. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вы будете душой компании. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с электроприборами.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул