Павел Филип упрекнул Корину Фусу за нерешенный вопрос с протестующими преподавателями

Сегодняшнее заседание правительства началось с заявления главы кабмина и министра просвещения. Павел Филип недоволен тем, что Минпросвет до сих пор не решил вопрос с протестующими студентами и преподавателями педагогических факультетов.

Протестующие недовольны тем, что государство хочет обязать студентов учиться на год больше обычного. Манифестации продолжаются со вторника.

"Я говорил с теми, кто сейчас стоит перед зданием правительства. Плохо, госпожа Фусу, что они протестуют два дня и никто из Министерства просвещения не вышел к ним. Людей надо по меньшей мере выслушать", - сказал премьер-министр Павел Филип.



Премьер предложил обсудить этот вопрос завтра на расширенном заседании с участием манифестантов. Глава Минпросвета, между тем, отметила, что вышедших на улицу поправки не коснутся. Они затронут лишь тех, кто поступит на учёбу после утверждения законопроекта.

"Я считаю, министерство просвещения поступает правильно. Мы хотим повысить престиж преподавателей посредством лучшей и более качественной подготовки. Ведь хороший педагог должен много учиться", - ответила министр просвещения Корина Фусу.

"В этом я вас полностью поддерживаю. Нам нужны хорошие специалисты", - продолжил премьер-министр Павел Филип.

Преподаватели и студенты педагогических факультетов выступают против введения практического курса психо-педагогики и методики преподавания. После чего, студентов обяжут учиться ещё год.





