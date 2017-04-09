Установлены новые тарифы на топливо в Молдове

С завтрашнего дня цены на топливо снизятся. Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело максимальную стоимость горючего на ближайшие две недели.

Бензин подешевеет на 38 банов и составит не более 17 леев 83 банов за литр. Снизится на три бана и стоимость дизтоплива, ее оценивают в 15 леев 62 бана.

Ценники на АЗС снизят после полуночи. НАРЭ устанавливает цены с учётом котировок на международных рынках.





