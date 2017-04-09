Инвестиции в свободные зоны Молдовы выросли на четверть в прошлом году

Инвестиции в зоны свободного предпринимательства (ЗСП) Молдовы в 2016 г. составили $55,2 млн. против $18,2 млн. годом ранее. Совокупный объем вложений вырос почти на 24% и превысил $285,3 млн.

Больше всего инвестиций привлечено в ЗСП «Бэлць» – $95,5 млн. и «Унгень-бизнес» - $69,2 млн.

В 2016 г. объем продаж промышленной продукции, произведенной в зонах, увеличился на 10,4% и достиг 4,458 млрд. леев ($222,9 млн.), сообщает ИНФОТАГ.

В частности, выпущено 22,3 млн. чехлов для сидений автомобилей, изолированного электрокабеля на 1,081 млрд. леев, автомобильной электропроводки на 519,4 млн. леев, 2,1 млн. кв. м ковровых изделий, 212 т шерстяных нитей и 1,9 тыс. т - синтетических, мебели на 25 млн. леев, 34,1 млн. кв. м стекловолокна, 83 т краски, 0,3 млн. дал вин и 91 тыс. дал дивинов, 129 т колбасных изделий.

Основная часть продукции - 81,4% отгружена за рубеж, на 3,631 млрд. леев, что составляет 9,7% от всего молдавского экспорта. Запасы на складах за год уменьшились на 67,1% - до 165,4 млн. леев.

За год резидентами зон уплачено налогов и сборов на 216,4 млн. леев (+16,4%).

Справка «ИНФОТАГ»: В Молдове семь ЗСП - «Унгень-бизнес», «Экспо-Бизнес-Кишинев», «Бэлць», «Валканеш», «Твардица» «Отачь-бизнес» и «Тараклия», в которых занято 8024 человека. Средняя зарплата в ЗСП увеличилась в 2016 г. на 6% - до 5,6 тыс. леев в месяц.

Раньше минэкономики обнародовало данные о деятельности молдавских ЗСП раз в квартал, затем раз в полугодие, а теперь - лишь раз в год.