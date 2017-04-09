Цены на сельхозпродукцию снизились за год на 3,4%

Национальное бюро статистики Молдовы сообщает, что цены агропроизводителей снизились по итогам 2016 года на 3,4% по сравнению с показателями 2015-ого.

Речь в данном случае идет о средней стоимости реализации продукции сельхозпредприятиями, пишет moldovanews.md.

За прошлый год продукция растениеводства стала обходиться дешевле на 4,1%. Это было связано с тем, что снизились цены на ягоды на 38,4%, на бахчевые культуры – на 10,9%, а на зерновые и бобовые – на 8,7%.

Подешевели гречка – на 28,2%, ячмень – на 11,7%, пшеница — на 10,5%, кукуруза – на 5,1%, семечковые плоды — 3,7%, подсолнечное масло — на 3,4%, рапс — на 3,1%.

Вместе с тем подорожали картофель — на 19,5%, табак — на 16,8%, виноград — на 15,7%, бобовые – на 11,1%, косточковые культуры – на 2,7%, соевые бобы – на 2,6%, овощи – на 1,6%.

На продукцию животноводства цены снизились в среднем на 0,2%. Подешевели овцы и козы в (живом весе) – на 31,1%, яйца – на 0,9%. Стал обходиться дороже крупный рогатый скот (в живом весе) — на 11,6%, на птицу (в живом весе) — на 7,3%, на свиней (в живом весе) — на 2% и на молоко – на 9,3%.