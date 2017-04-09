"Термоэлектрика" требует повысить тарифы на теплоэнергию

Главный поставщик теплоэнергии требует повысить тарифы. С соответствующим запросом предприятие "Термоэлектрика" обратилось в Национальное агентство по регулированию в энергетике.

Поставщик требует увеличения тарифа с 1068 леев до 1132 леев за гигакалорию. Свой запрос он аргументировал обесцениванием национальной валюты по отношению к доллару в ближайшие два года. Так прогнозируют эксперты.

Кроме того, предприятие ссылается на увеличение стоимости электроэнергии. Последний раз тарифы на теплоэнергию повышали осенью прошлого года.