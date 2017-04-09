Молдова оказалась на 46-й строчке глобального рейтинга инноваций

Молдова заняла 46 место в глобальном рейтинге инноваций, в который вошли 128 стран мира. Как сообщили в Государственном агентстве по интеллектуальной собственности (AGEPI), Молдова набрала 38,4 балла из 100 возможных.

Сразу за Молдовой следует Хорватия и соседняя Румыния. Среди постсоциалистических стран выше всех Эстония - на 24 месте. За ней следует Чехия - 27-ое.



Рейтинг возглавили Швеция, Великобритания, США и Финляндия. А замыкают - Того, Гвинея и Йемен, отмечает Инфотаг.



Рейтинг составлен по 82 показателям, объединенных в семь групп - качество институтов, человеческий ресурс, инфраструктура, сложности рынка, структура бизнеса, технологическое и творческое производство.



В AGEPI считают, что показатели Молдовы дают надежду на экономическое развитие, основанное на технологиях, инновациях и творчестве.



Рейтинг составлен в рамках исследования "Глобальный инновационный индекс 2016 г.", проведенного Всемирной организацией интеллектуальной собственности, французской бизнес-школой INSEAD и Корнеллским университетом в США.



В 2015 г. Молдова расположилась на 44 месте с 39,4 балла.