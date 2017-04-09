Идеn подготовка к заседанию Совета по ассоциации между Молдовой с ЕС

Премьер Павел Филип призвал власти проявить максимальную ответственность при подготовке заседания Совета по ассоциации между Молдовой и Евросоюзом. Об этом он заявил на заседании межправительственной комиссии по евроинтеграции, которое состоялось в четверг.

На встрече обсудили прогресс, достигнутый кишиневскими властями в процессе внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, а также план необходимых действий до заседания Совета.

Кроме того, власти подготовят доклад о проделанной работе по реализации Соглашения ассоциации с Европейским союзом за 2014-2016 годы.