Фермерам выплатят субсидии за прошлый год

Фермеры получают субсидии за прошлый год. Сумма субвенций превысила 460 миллионов леев. Из них свыше 230 миллионов выплатили с начала этого года.

Агентство по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве удовлетворило почти три тысячи 700 заявок. В ближайшее время фермеры получат еще 105 миллионов, оставшиеся за 2016 год.

Фонд субсидирования сельского хозяйства в этом году составляет 900 миллионов леев - на 200 млн больше, чем в прошлом году.





