В Молдове выросло число покупателей медполисов

Почти 26 тысяч граждан Молдовы приобрели медицинский полис с начала нынешнего года - на шесть тысяч больше, чем за тот же период 2016 года. Такие данные приводит Национальная компания медицинского страхования.

Из них более 16 тысяч человек купили полисы с 50-процентной скидкой. Еще около девяти тысяч землевладельцев приобрели медицинскую страховку со скидкой в 75%.



Выросли и вырученные от продажи суммы. За первые два месяца этого года в бюджет поступило 46 миллионов леев, - на 12 миллионов больше, чем за январь-февраль 2016-го.

Приобрести со скидками медицинский полис можно будет до конца марта.

