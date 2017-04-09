МИД России прокомментировал ноту молдавских властей

МИД России выступил с ответом на ноту от руководства Молдовы. Как сообщила на брифинге пресс-секретарь ведомства Мария Захарова, переданный молдавской стороной документ требует внимательного изучения.

В то же время чиновник подтвердила готовность России к сотрудничеству для разрешения разногласий.

"Документ непростой, честно вам скажу. Мы его изучаем, пытаемся понять, какие конкретно вопросы ставит перед нами молдавская сторона. Мы готовы к взаимодействию для решения сложных вопросов", — заявила Захарова



Накануне главы парламента и правительства Молдовы Андриан Канду и Павел Филип передали послу России Фариту Мухамедшину ноту в связи с давлением, которое оказывают российские спецслужбы на представителей молдавских госструктур.