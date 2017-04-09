Аграрии обеспечены семенами для весенне-полевых работ на 97%

Сельхозпроизводители обеспечены семенами для весенне-полевых работ на 97% от необходимых 35 000 тонн. Об этом заявил сегодня глава Управления контроля семян Национального агентства по продовольственной безопасности Думитру Русу на пресс-конференции.

В настоящее время хранятся более 34 000 тонн семян, из которых около 32 500 тонн (95%) были испытаны в лабораторных условиях.

«По овощеводческим и бахчевым культурам снабжение составляет 86%, по мелкозерновым культурам - 94% и по крупнозерновым - примерно 86%. Так, семена кукурузы и гороха еще импортируются, поскольку консервные заводы предпочитают семена иностранного происхождения. Семенами пищевого картофеля обеспечены на 82%, а кормового – на 42%. В настоящее время производится импорт для пополнения дефицита. Специалисты занимаются контролем реализации и использования семян яровых культур. Так, отбираются образцы и проводятся лабораторные проверки», - отметил Думитру Русу.

Глава Управления контроля семян также сказал, что большое внимание уделяется крестьянским хозяйствам для их снабжения сертифицированными семенами, сообщает МОЛДПРЕС.

«Можно сказать, что озимые перезимовали хорошо и находятся в удовлетворительном состоянии. Аграрии удобряют сейчас почву и готовы к применению гербицидов для озимых. На юге уже начался посев ранних культур», - заявил Русу.

По мнению специалистов, в стране работает около 120 сельскохозяйственных магазинов, которые снабжают сельхозпроизводителей сменами. В то же время гражданам рекомендуют при покупке семян требовать чек и сертификат качества продукции.

В этом году площадь для весенних посевов составляет около 880 тыс. га.