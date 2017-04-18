Украина намерена закрыть КПП в приднестровском регионе

Украина может закрыть контрольно-пропускные пункты на приднестровском участке границы с Молдовой, если на них не будет молдавских таможенников. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке депутат Верховной рады Ирина Фриз.

Украина, по ее словам, настаивает, чтобы на этих КПП дежурили и молдавские таможенники, так как Киев рассматривает приднестровский регион как территорию Молдовы.

Фриз подчеркнула, что в противном случае Украина может закрыть эти пункты для грузового транспорта и, возможно, легковых автомобилей, разрешив только пропуск пешеходов.





