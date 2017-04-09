Компании потратили в два раза меньше времени на подачу деклараций в прошлом году

Почти вдвое меньше времени потратили компании в прошлом году на подачу деклараций о налогах по сравнению в 2015-ым. И на регистрацию фирмы в 2016 сроки сократились в среднем до недели. Отчет о ситуации в области предпринимательства в нашей стране предоставил Всемирный банк.

Согласно отчёту Всемирного банка "Ведение бизнеса - 2016", в прошлом году предприниматели, которые регистрировали свой бизнес, потратили на это гораздо меньше времени - в среднем семь дней. Это рекордный показатель последних пяти лет. В 2015 на это уходило 12 дней. Меньше времени потратили компании на проверки и уплату налогов. Средний показатель прошедшего года является минимальным за последние 15 лет и значительно ниже 2015 года. В 2016 году проверок в компаниях было в два раза меньше, а их частота в инспектируемых предприятиях сократилась в два раза. Таким образом, если в 2015 году налоговые инспекторы в среднем тратили на проверку фирмы около семи с половиной часов, то в прошлом году им понадобилось только пять часов. Появилась возможность быстрее подготовить и подать декларации о доходах компании - с 3,3 часа в 2015 году до чуть менее двух часов в 2016. Это произошло благодаря переходу к электронной системе. Исследование Всемирного банка проводилось при поддержке министерства экономики с сентября по ноябрь 2016 года и охватило 630 предприятий. Около 70% из них расположены в Кишиневе.





Комментарии

Другие новости