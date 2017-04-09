Министр сельского хозяйства задержан по подозрению в коррупции

В Министерство сельского хозяйства сегодня утром нагрянули с обысками. Сотрудники НЦБК ищут улики по делу о попытке отчуждения 30 гектаров земли в Ставченах.

Проверяли и кабинет главы минсельхоза Эдуарда Грамы, а затем обыски начали у него дома. Министра доставили в НЦБК.

Министр сельского хозяйства от общения с прессой отказался.

Прокуроры обещали сообщить подробности позже.

По этому делу в ноябре прошлого года задержали 12 человек, в том числе чиновников, предпринимателей и адвокатов.

По данным следствия, они пытались продать землю, принадлежащую Национальному колледжу виноградарства и виноделия.