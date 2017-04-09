Законопроект об индексации пенсий зарегистрирован в парламенте

Новый метод индексации пенсий предлагают социалисты. Они зарегистрировали в парламенте законопроект, оговаривающий, что пенсии в зависимости от уровня инфляции будут повышать дважды в год - в апреле и октябре. Деньги на это авторы инициативы предлагают выделить из пенсионного фонда.

"Мы предлагаем повышать пенсии два раза в году. Также мы предлагаем, чтобы минимальная пенсия, которую начисляют 90-та процентам получателей, была увеличена до среднего прожиточного минимума", - заявил депутат ПСРМ Влад Бэтрынча.

Проект также предусматривает перерасчет выплат для тех, кто вышел на пенсию с 98 по 2016 год. Еще одно предложение касается возврата к пенсионному возрасту в 57 лет для женщин и 62 года - для мужчин. Похожий проект закона ранее выдвинул президент Игорь Додон.





