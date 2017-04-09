Главную и территориальные налоговые инспекции объединят

Число руководящих должностей налоговой инспекции с 1 апреля сократят. Это произойдёт в результате объединения всех 35 территориальных инспекций с главной налоговой инспекцией. По словам руководства учреждения, это позволит сократить расходы и повысить качество услуг.

"Инспекторы будут реже беспокоить добросовестных налогоплательщиков. У региональной инспекции будет больше задач и вопросов, которыми она будет заниматься, чем у районных инспекций", - сказал глава Государственной налоговой инспекции Сергей Пушкуца.

Также со следующего месяца территориальные налоговые инспекции больше не будут заниматься контролем и сбором задолженностей. Этими полномочиями наделят три региональных отделения: Северное, Южное и Центральное, а также налоговую инспекцию столицы.







