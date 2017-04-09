С первого апреля пенсии проиндексируют почти на 7%

С первого апреля пенсии проиндексируют почти на 7%. Тогда же вступит в силу новая формула расчёта выплат, а пенсии вышедших на заслуженный отдых граждан в период с 2001 по 2008 годы увеличат. Соответствующее решение приняло накануне правительство.

Со следующего месяца будут проиндексированы пенсии 700 тысяч граждан. Минимальные выплаты вырастут с 961 до 1026 леев, а пенсии бывших работников аграрного сектора увеличатся на 21%.

"Выплаты 532-ух тысяч пенсионеров по возрасту вырастут на 105 леев. Пенсия по инвалидности для более чем 132-х тысяч человек увеличится в среднем на 75 леев", - сказала директор НКСС Лаура Греку.

Ещё почти на 200 леев вырастет пенсия для граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Их примерно 1800 человек. Также первого апреля вступает в силу новая формула расчёта пенсий, согласно которой, выплаты увеличатся примерно на 45%. Кроме того, в следующем месяце произведут перерасчёт пенсий 80-ти тысяч получателей.

"Будут также пересчитаны пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых с 2001 по 2008 годы. Это первый этап реформы, к которому мы приступим первого апреля", - сообщила директор НКСС Лаура Греку.

Перерасчет пенсий продолжится до 2020 года, согласно графику Национальной кассы социального страхования. С первого апреля 2018 будут пересчитаны выплаты вышедших на пенсию с 2009 по 2011 годы. Ещё через год - тех, кто вышел на заслуженный отдых в 2012-2014-ом. Первого апреля 2020-го наступит очередь тех, кто вышел на пенсию с 2015-го по 2017-й годы.







