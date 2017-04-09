Экономика Молдовы выросла на четыре с лишним процента в прошлом году

На четыре с лишним процента выросла в прошлом году экономика Молдовы, по сравнению с 2015 годом. По данным Национального бюро статистики, в 2016 ВВП превысил 134 миллиарда леев. В большей степени экономическому росту способствовал богатый урожай.

Объем сельхозпродукции вырос на два с лишним процента. В сфере торговли и ремонта автомобилей зарегистрирован рост в ноль целых девять десятых процента, а в области информационных технологий и коммуникаций - в тридесятых процента. А вот в строительстве зафиксировали спад.

На этот год кабмин прогнозирует увеличение ВВП на 4,5%. Новые расчеты появились после консультаций с экспертами МВФ. До этого прогноз был на полтора процентных пункта ниже.







