Парламент проведет на этой неделе лишь одно заседание

Парламент проведет на этой неделе лишь одно пленарное заседание - 17 марта. Такое решение приняло накануне Постоянное бюро парламента.

Как сообщает Инфотаг, утвержденная повестка дня пятничного пленарного заседания - весьма насыщенна. Депутаты планируют рассмотреть изменения и дополнения к Закону о бюджете на 2017 г., поправки в Трудовой кодекс и Закон о безопасности дорожного движения.



Также, будет рассмотрен проект Резолюции о вотуме недоверия министру транспорта и дорожной инфраструктуры Юрию Киринчуку. Кроме того, депутаты заслушают информацию о концессионном контракте, который предоставляет американской компании Frontera Resources право на разведку месторождений нефти и газа на юге Молдовы и дальнейшую их разработку и добычу на 50 лет.



В повестке дня еще один вопрос состояния экосистемы бассейна реки Днестр и опасности планируемого строительства Украиной новых шести ГЭС на реке.